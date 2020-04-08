سلطان عمان يصدر عفوا عن نحو 600 سجين بينهم مئات الأجانب

سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق. © أ ف ب/ أرشيف

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عفوا عن نحو 600 سجين بينهم 336 أجنبيا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء. ولم يذكر المصدر إن كان هذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا أو لاقتراب شهر رمضان.