سلطان عمان يصدر عفوا عن نحو 600 سجين بينهم مئات الأجانب
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أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عفوا عن نحو 600 سجين بينهم 336 أجنبيا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء. ولم يذكر المصدر إن كان هذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا أو لاقتراب شهر رمضان.
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية على تويتر الأربعاء أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر عفواعن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا.
ولم تذكر التغريدة إن كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم لقرب شهر رمضان الذي يبدأ أواخر الشهر الجاري.
فرانس24/ رويترز
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