تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#حجر صحي
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

سلطان عمان يصدر عفوا عن نحو 600 سجين بينهم مئات الأجانب

نشرت في: آخر تحديث:

سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.
سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد عفوا عن نحو 600 سجين بينهم 336 أجنبيا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء. ولم يذكر المصدر إن كان هذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا أو لاقتراب شهر رمضان.

إعلان

ذكرت وكالة الأنباء العمانية على تويتر الأربعاء أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أصدر عفواعن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا.

ولم تذكر التغريدة إن كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم لقرب شهر رمضان الذي يبدأ أواخر الشهر الجاري.

 

فرانس24/ رويترز

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.