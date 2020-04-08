فرنسا: 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا والرئاسة تعلن تمديد الحجر الصحي إلى ما بعد 15 أبريل

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طاقم طبي يقوم بإسعاف مريض بكوفيد-19، في مستشفى فلوريال في بانوليه، بالقرب من باريس، في 8 أبريل/ نيسان 2020.

سجلت فرنسا الأربعاء 541 وفاة جديدة بكوفيد-19 في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد إلى 10869 حالة، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون. فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الحجر الصحي سيمتد إلى ما بعد 15 أبريل/ نيسان.

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أعلن مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن فرنسا سجلت 541 وفاة جديدة بكوفيد-19 في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا إلى 10869 حالة.

وأوضح سالومون أن الحصيلة الجديدة لا تتضمن آخر حصيلة يومية للوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الطبية الاجتماعية في فرنسا، مشيرا إلى أن "مشكلة تقنية" حالت دون الحصول على هذه الحصيلة.

تمديد الحجر الصحي

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية الأربعاء إن الإغلاق سيمتد إلى ما بعد 15 نيسان/أبريل، على أن يعرض الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش قراراته بشأن مكافحة الوباء خلال الأسابيع المقبلة. ولم تحدد الرئاسة مدة الإغلاق الجديدة وهو موضوع يمكن أن يتطرق إليه الرئيس الفرنسي في رابع كلمة تلفزيونية منذ 12 آذار/مارس.

"رقم قياسي للحالات الحرجة"

وأضاف سالومون أن عدد الحالات الحرجة في العناية المركزة البالغ 7148 هو "رقم قياسي في فرنسا" منذ بدء تفشي الوباء.

وقال إن الفيروس "لا يزال نشطا للغاية" وأن "الضغط لا يزال كبيرا جدا" على النظام الصحي.

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لكنه أضاف أن أعداد المصابين الجدد الذين تتطلّب حالتهم العناية المشددة يسجل تراجعا.

أما في ما يتعلّق بدور الرعاية والمراكز الطبية الاجتماعية، تشير آخر حصيلة مسجّلة مساء الثلاثاء إلى 3237 وفاة منذ بدء تفشي الوباء، علما أن الأرقام التي كانت تسجّل حينها لم تكن تشمل كل هذه المؤسسات.

فرانس24/ أ ف ب

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