فيروس كورونا: بريطانيا تسجل 938 وفاة جديدة وحالة بوريس جونسون الصحية "تتحسن"

قطار دوكلاندز للسكك الحديدية خلف لافتة على موقع بناء كتب عليها شكر للخدمات الطبية البريطانية NHS، مع استمرار تفشي فيروس كورونا، لندن، بريطانيا، 8 أبريل/ نيسان 2020.

سجلت بريطانيا الأربعاء أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بزيادة 938 شخصا لترتفع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 7097. كما أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأربعاء أن الوضع الصحي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا "يتحسّن" لكنه لا يزال في العناية المركزة.

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قالت وزارة الصحة البريطانية الأربعاء إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا زاد 938 شخصا إلى 7097 حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش يوم السابع من أبريل/ نيسان.

وحتى الساعة 0800 بتوقيت غرينتش يوم الثامن من أبريل تم فحص 232708 أشخاص وثبتت إصابة 60733 منهم.

الحالة الصحية لبوريس جونسون تتحسن

كما أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأربعاء أن الوضع الصحي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد "يتحسّن" لكنّه لا يزال في العناية المركّزة. وكان المتحدّث الرسمي باسم جونسون قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الوزراء البريطاني "يتجاوب مع العلاج" و"معنوياته جيدة" بعدما أمضى ليلته الثالثة في مستشفى سانت توماس الجامعي.

So good that the PM is sitting up and his condition is improving. He will fight through! — Matt Hancock (@MattHancock) April 8, 2020

وأعلن وزير الصحة البريطاني في تغريدة أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع من نيسان/أبريل بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة 7097 حالة"، علما أن الحصيلة الإجمالية التي سجّلت الثلاثاء كانت 6159.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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