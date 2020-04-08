فيروس كورونا: بوريس جونسون في حالة مستقرة بعد ليلة ثانية في الرعاية المركزة

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استقرت حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ليلته الثانية في العناية المركزة وبعد تلقيه علاجا بالأكسجين. بالتزامن مع ذلك يتولى وزير الخارجية دومينيك راب مهام رئاسة الحكومة بالوكالة ويدير معركة بلاده مع الوباء.

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أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بسبب مضاعفات مرض كوفيد-19 الناتج عن إصابته بفيروس كورونا، بينما يدير وزير الخارجية معركة بلاده مع الوباء.

ويذكر أن جونسون (55 عاما) نقل إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام. إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

ولم يتم وضع رئيس الوزراء على جهاز التنفس الصناعي لكنه تلقى علاجا بالأكسجين، وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن جونسون سيعود قريبا للقيادة في الوقت الذي يكافح فيه العالم إحدى أشد أزمات الصحة العامة منذ قرن من الزمان.

وأفاد وزير الدولة بوزارة الصحة إدوارد أرجار الأربعاء "رئيس الوزراء في حالة مستقرة... تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي".

وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي وتشهد جدلا حول مسألة موعد رفع إجراءات العزل العام.

فرانس24/ أ ف ب

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