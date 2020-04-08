فيروس كورونا: رئيس شركة تويتر جاك دورسي يتبرع بمليار دولار للمساعدة في تمويل جهود الإغاثة

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تعهد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، الثلاثاء، بالتبرع بمبلغ مليار دولار (أي نحو 28 بالمئة من ثروته) في تمويل جهود الرعاية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وقال إنه سيتبرع بهذا المبلغ لصندوق "ستارت سمول" الخيري الذي أنشأه والذي سيركز اهتمامه لاحقا على الدخل الأساسي العالمي وصحة الفتيات وتعليمهن. وتقدر مجلة "فوربس" ثروة دورسي الصافية بنحو 3,3 مليار دولار.

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تعهد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، الثلاثاء بالتبرع بمليار دولار من حصته في شركة "سكوير" للمدفوعات التي شارك في تأسيسها ويرأسها، من باب المساعدة في تمويل جهود الإغاثة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقال دورسي في سلسلة من التغريدات على تويتر إن المبلغ يمثل نحو 28 بالمئة من ثروته، مضيفا أنه سيتبرع به لصندوق "ستارت سمول" الخيري الذي أنشأه والذي سيركز اهتمامه لاحقا على الدخل الأساسي العالمي وصحة الفتيات وتعليمهن.

وقال دورسي إن جميع التبرعات من وإلى الصندوق ستصبح معلنة للجمهور من خلال وثيقة علنية.

وقال دورسي إنه يتبرع بحصته في شركة "سكوير" وليس تويتر لأنه يمتلك حصة أكبر في الشركة التي تعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وتقدر مجلة "فوربس" ثروة دورسي الصافية بنحو 3.3 مليار دولار.

فرانس24/ رويترز

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