فيروس كورونا: روسيا تسجل أكثر من ثمانية آلاف إصابة وتعتزم بدء تجارب سريرية على البشر في يونيو

ضباط الشرطة الروس يتفقدون الساحة الحمراء أمام الكرملين بعد أن أعلنت سلطات المدينة إغلاقًا جزئيًا لمنع انتشار فيروس كورونا، موسكو، روسيا 30 مارس/ آذار 2020.

سجلت روسيا الأربعاء أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 8672، ووصل عدد الوفيات إلى 63 حالة وفاة. كما صرح مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي أن مختبراته باتت جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر بهدف إيجاد لقاح ضد كوفيد-19 اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران.

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ذكر المركز المعني بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا في روسيا الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 1000 لليوم الثاني على التوالي ليبلغ إجمالي الحصيلة 8672 حالة.

وذكر المركز أن عدد الحالات المسجلة ارتفع 1175 وهي زيادة قياسية يومية، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمسة إلى 63.

تجارب سريرية على البشر في يونيو

وكان رئيس مركز أبحاث حكومي في روسيا قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء أن مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو.

وقال رينات ماكسيوتوف رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أحد أكبر مراكز البحث الحكومية في روسيا، إن مختبره اقترح مرحلة أولى من التجارب السريرية لثلاثة لقاحات على 180 متطوعاً بدءاً من 29 حزيران/يونيو.

لقاحات أولية جاهزة

وقال ماكسيوتوف إنّ علماء في مجمّع مختبرات سرّي يقع في منطقة كولتسوفو خارج مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا طوّروا العديد من نماذج اللقاحات الأولية.

ولفت الى أنّ هناك تجارب تجري حالياً على الفئران والأرانب وحيوانات أخرى لتحديد اللقاحات التي ستعطي أفضل النتائج بحلول 30 نيسان/أبريل.

وأضاف أنّ مركز فيكتور خطّط لإجراء دراسات ما قبل الاختبارات بحلول 22 حزيران/يونيو، قبل إطلاق مرحلة التجارب على البشر.

لكنّه أشار إلى أنّ التجارب الأولى على البشر يمكن أن تبدأ في أيار/مايو "في حال أجازتها وزارة الصحة".

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وقال إنّ المركز لديه منصة لتقنيات لقاحات خاصة بأمراض وبائية أخرى سبق وأن تم اختبارها على البشر، ويمكن استخدامها ضدّ فيروس كورونا.

وأجرى مركز فيكتور أبحاثاً سرية لأسلحة بيولوجية خلال الحقبة السوفياتية، وهو يخزّن في مختبراته فيروسات متعدّدة من إيبولا إلى الجدري.

وسجّلت روسيا الثلاثاء 7497 إصابة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة، ولكن يُعتقد أنّ العدد الحقيقي للإصابات أكبر بكثير.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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