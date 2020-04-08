تحذيرات من انتشار آلاف الاحتيالات الإلكترونية مستغلة تفشي فيروس كورونا

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دعوات إلى بذل جهود أكبر لوقف انتشار مواقع الويب المزيفة التي تستغل جائحة كوفيد 19 لخداع المستهلكين

رصدت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) عدة آلاف من المواقع التي تسعى للتحيل والتصيد الإلكتروني، وفق ما أعلنت الثلاثاء محذرة من أن مجرمين إلكترونيين حول العالم يحاولون الاستفادة من انتشار وباء كوفيد 19 بشتى الطرق. وقد خسر المستهلكون الأمريكيون نحو خمسة ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

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حثت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) الثلاثاء على الحذر من انتشار عمليات الاحتيال التي تستغل المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19.

ووفقا للوكالة الفيدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة، خسر المستهلكون الأمريكيون نحو خمسة ملايين دولار في عمليات احتيال متعلقة بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت "آيكان" إلى أنه في مارس/آذار تم تسجيل 100 ألف موقع إلكتروني جديد على الأقل تحت أسماء نطاقات تشمل كلمات مثل "كوفيد" و"كورونا" و"فيروس".

وتعمل آلاف عدة من هذه المواقع كأساس لحملات التصيد الإلكتروني أو لإغراق البريد الإلكتروني برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة بكوفيد 19.

وقال مدير الهيئة غوران ماربي إن "آيكان"، منظمة غير ربحية مقرها في كاليفورنيا، لا يمكنها التدخل في مضمون المواقع "لكن هذا لا يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات الاحتيالية".

وقال مدير الأمن في المنظمة جون كرين إن "كوفيد 19 فريد لأنه مسألة عالمية، والمجرمون" يحاولون الاستفادة من هذا الأمر بشتى الطرق.

وكانت المنظمة قد تحدثت في تقرير سابق عن وجود "ارتفاع هائل في نسبة الجرائم الإلكترونية" المرتبطة بفيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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