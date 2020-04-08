مصر: تمديد حظر الطيران والتجوال الليلي حتى 23 أبريل منعا لتفشي فيروس كورونا

مصريان يتجولان في شارع المعز في الحسين والأزهر مع إغلاق المساجد في القاهرة القديمة، حيث تكثف مصر جهودها لإبطاء تفشي فيروس كورونا، القاهرة، مصر، 6 أبريل/ نيسان 2020.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء تمديد حظر الطيران والتجوال الليلي لمدة أسبوعين جديدين لمواصلة مواجهة تفشي فيروس كورونا. وتسجل مصر بحسب آخر إحصاءات لوزارة الصحة 1450 إصابة بفيروس كورونا، تشمل 94 وفاة و276 حالة تم إعلان تعافيها.

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قررت مصر الأربعاء تمديد حظر الطيران والتجوال الليلي حتى يوم 23 أبريل/نيسان ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقال في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي "يستمر تطبيق نفس الإجراءات التي تم اتخاذها لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 23 أبريل (نيسان)".

وكانت الحكومة قررت في 24 آذار/مارس فرض حظر تجوال ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحا (17,00 إلى 4,00 ت غ) لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

إيقاف الرحلات الجوية حتى التاريخ نفسه

كذلك كان قرار الحكومة بإيقاف الرحلات الجوية حتى 15 نيسان/أبريل.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولارا)، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

وقال مدبولي في مؤتمر الأربعاء "تم التوافق على أنّ موعد تطبيق الحظر يبدأ من الثامنة (18,00 ت غ)"، لمنح وقت كاف للمواطنين للعودة إلى منازلهم.

وتسجل مصر بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة 1450 إصابة بفيروس كورونا، تشمل 94 وفاة و276 حالة تم إعلان تعافيها.

وفي هذا الصدد قال مدبولي "سيكون هناك زيادات في (أعداد) الإصابات اليومية على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.. هذا متوقع".

وأكد على أن مصر "ما زالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على هذا المرض". ونصت الإجراءات الحكومية أيضا على أن تغلق "ابتداء من الساعة الخامسة مساء (15,00 ت غ) حتى السادسة صباح اليوم التالي كافة المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية التي نسميها المولات ومحلات تقديم الخدمات وبيع السلع مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت".

وتستثنى من القرار المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات.

فرانس24/ أ ف ب

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