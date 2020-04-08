مونديال القوى 2022: تحديد المواعيد الجديدة بين 15 و24 تموز/يوليو

كيريل كودريافتسيف ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

ستقام بطولة العالم لالعاب القوى المقررة في يوجين الاميركية والتي تأجلت لسنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بين 15 و24 تموز/يوليو 2022، بحسب ما ذكر الاربعاء الاتحاد الدولي للعبة.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي "صادق الاتحاد الدولي على المواعيد الجديدة هذا الاسبوع بعد مفاوضات طويلة مع المعنيين في هذه الرياضة، خصوصا منظمي بطولتين كبريين ستقامان في تموز/يوليو-اب/اغسطس 2022، العاب الكومنولث في برمنغهام (27 تموز/يوليو-7اب/اغسطس)، ودورة الالعاب الرياضية الاوروبية في ميونيخ (11-21 اب/اغسطس)".

تابع "ستجنّب الروزنامة الجديدة المنافسة بين تلك الاحداث الكبرى، وبفضل برمجة دقيقة سيشارك الرياضيون بثلاث بطولات عالية المستوى".

وكان الاتحاد الدولي أعلن نهاية الشهر الماضي تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 اب/اغسطس 2021 بمدينة يوجين بولاية اوريغون الاميركية في الى العام 2022، وذلك إفساحا في المجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو الصيفي الذي تأجل ايضا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر منظمو الدورة الأولمبية التي كانت مبرمجة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، إرجاءها الى الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021.

© 2020 AFP