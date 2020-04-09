أوكسفام: نصف مليار شخص بالعالم مهددون بالفقر بسبب الأزمة المترتبة عن وباء كورونا

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يواجه نصف مليار شخص في العالم خطر الفقر بسبب فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 83 ألف شخص، وفق ما أعلنت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية الخميس.

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نشرت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية الخميس تقريرا أكدت فيه أن تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 83 ألف شخص والفوضى التي أحدثها في اقتصادات العالم قد تدفع نحو نصف مليار شخص نحو الفقر.

ويأتي تقرير المنظمة ومقرها نيروبي قبيل الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع المقبل ويلقي الضوء على تأثير الأزمة على مستوى الفقر في العالم بسبب انخفاض دخل الأسر أو الاستهلاك.

وانتهى التقرير إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي تتطور على نحو سريع أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008".

وأضاف "تظهر التقديرات أن ... الفقر العالمي قد يتفاقم لأول مرة منذ 1990" مضيفا أن هذا قد يعيد بعض البلدان لمستويات فقر لم تشهدها منذ نحو ثلاثة عقود.

وطرح القائمون على إعداد التقرير عددا من السيناريوهات تأخذ في الاعتبار خطوط الفقر المتنوعة التي حددها البنك الدولي من الفقر المدقع، أي العيش بمبلغ 1.90 دولار يوميا أو أقل إلى خطوط فقر أعلى للعيش بأقل من 5.50 دولار يوميا.

وفي ظل أسوأ السيناريوهات سيؤدي انكماش الدخل 20 بالمئة إلى زيادة عدد من يعيشون في فقر مدقع بنحو 434 مليونا إلى 922 مليون شخص في أنحاء العالم. وسيسفر نفس السيناريو عن زيادة عدد من يعيشون بأقل من 5.50 دولار يوميا بمقدار 548 مليونا إلى نحو أربعة مليارات شخص.

من ناحية أخرى كشف التقرير أن النساء مهددات أكثر من الرجال نظرا لأنهن يعملن على الأرجح خارج مجال الاقتصاد الرسمي دون حقوق عمل تذكر.

وتضمن التقرير أنه "بسبب العيش يوما بيوم لا يملك الأفراد الأكثر

فقرا القدرة على أخذ عطلة من العمل أو تخزين المستلزمات" مضيفا أن

أكثر من ملياري شخص يعملون خارج مجال الاقتصاد الرسمي في أنحاء

العالم ليس لديهم أجازة مرضية.

ولتخفيف أثر الأزمة اقترحت أوكسفام خطة عمل من ست نقاط تشمل

توزيع منح نقدية ودعم الأفراد والشركات المعوزين وطالبت كذلك

بإسقاط ديون وتقديم صندوق النقد الدولي المزيد من الدعم وزيادة

المساعدات.

وتابعت أن فرض ضرائب على الأثرياء والأرباح الاستثنائية وأدوات المضاربة المالية ستساهم في جمع الأموال المطلوبة.

وبشكل إجمالي تحتاج الحكومات في أنحاء العالم لتخصيص ما لا يقل عن 2.5 تريليون دولار لدعم الدول النامية.

وقال التقرير "أبدت الدول الغنية قدرتها على جمع تريليونات الدولارات في أوقات الأزمة لدعم اقتصاداتها"، مضيفا "لكن ما لم تكن الدول النامية قادرة أيضا على التصدي للتبعات الصحية والاقتصادية فإن الأزمة ستستمر وستلحق المزيد من الضرر بجميع البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء".

فرانس24/ رويترز

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