الدوري الأميركي للمحترفين: الغاء الموسم الواعد سيكون صعبا على ليبرون

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لوس انجليس (أ ف ب)

يرى النجم ليبرون جيمس أن التوقف المفاجىء لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد، أشعر فريقه لوس أنجليس ليكرز ان بمقدوره اثبات وتقديم المزيد هذا الموسم.

وكان ليكرز يحقق انتفاضة لافتة هذا الموسم بعد تراجع رهيب في السنوات الاخيرة سَبَق قدوم جيمس من كليفلاند كافالييرز، وقد بلغ الفريق الاصفر الادوار الاقصائية "بلاي أوف" للمرة الاولى في سبع سنوات، في ظل تألق ملهمه الجديد.

ورأى جيمس البالغ 35 عاما والمرشح لجائزة افضل لاعب في الدوري "لا يمكنني سوى ان اكون راضيا عما حققناه مع مدرب جديد (فرانك فوغل)، جهاز جديد ولاعبين جدد في التشكيلة".

وعن تأقلمه السريع مع النجم الاخر انتوني ديفيس القادم الصيف الماضي، قال "الملك"، "لعب (ديفيس) سبع سنوات في نيو اورليانز، تعيّن عليه التأقلم مع اسلوب جديد وأن نجد الحلول التلقائية. اعتقدت ان هذا الامر سيتطلب وقتا أكثر من ذلك. لكني كنت مخطئا".

بيد أن الدوري توقف في 11 آذار/مارس الماضي، بعد اصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس "كوفيد-19".

آنذاك، كان ليكرز متصدرا لمنطقته الغربية وصاحب ثاني أفضل سجل في الدوري بعد ميلووكي باكس متصدر الشرقية والدوري.

وتحدث جيمس في لقاء صحافي عبر تطبيق "زوم" الاربعاء عن امكانية الغاء الدوري "انهاء؟ لا. لكننا فخورون بما تمكنّا من تحقيقه حتى الان، بمقدورنا النظر الى الوراء والقول اننا حققنا شيئا مميزا في هذه الفترة القصيرة".

تابع اللاعب المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات (2012 و2013 مع ميامي هيت و2016 مع كليفلاند) "ليس فقط الصعود والهبوط في أرض الملعب، بل ما كان علينا تحمله كعشاق لليكرز"، في اشارة الى وفاة اسطورة النادي كوبي براينت بحادث تحطم طائرة مروحية.

وقال جيمس انه يجد صعوبة في التعامل مع وباء كورونا الذي أودى بحياة 14700 شخص في الولايات المتحدة، بينهم 200 في مسقط رأسه ولاية أوهايو، "كيف تقيّم ما حدث في آخر ثلاثة أسابيع أو مهما طال هذا الوباء؟".

تابع "لم يحدث هكذا شيء من قبل. بعضكم أكبر مني، وربما لم تختبروا شيئا مماثلا من قبل. نأخذ المعلومات على أساس يومي".

ويمضي ليبرون فترة العزل الذاتي وهو يمارس كرة السلة مع ابنه بروني ويتحدث عبر الهاتف مع زملائه في ليكرز والمدرب فوغل، كاشفا "لدي بعض الاصدقاء يملكون مرافق مغلقة خاصة. يقومون بتنظيفها وتعقيمها، وأكون بمفردي انا وابني. نحن فقط".

وكان مفوض الدوري آدم سيلفر قال هذا الاسبوع انه لا يتوقع صدور قرار حول استئناف الدوري قبل ايار/مايو المقبل، مع تحدث تقارير عن إمكانية إقامة الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بأكملها في مدينة واحدة قد تكون لاس فيغاس.

ختم افضل لاعب في الدوري اربع مرات "عندما يسمح لنا باستئناف نوع من النشاط، أود ذلك. اذا كان ذلك في لاس فيغاس أو أي مكان آخر آمن، ليس فقط في ارض الملعب بل خارجه ايضا. تلك المحادثات ليست مضرّة".

© 2020 AFP