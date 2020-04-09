الولايات المتحدة: الوفيات بفيروس كورونا تتجاوز 15 ألفا واستمرار الزيادة في عدد الإصابات

عاملون بالحقل الطبي في إحدى مستشفيات مدينة نيويورك الأمريكية يشاركون في وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات الاتحادية واالمحلية بزيادة معدات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا، 9 أبريل/نيسان 2020.

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 450 ألف شخص، حسب مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في البلاد. وأشار إحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز إلى أن عدد الوفيات بالمرض في هذا البلد قد أصبح 15938 شخصا.

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بين تعداد لجامعة جونز هوبكنز أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة قد تجاوزت الخميس عتبة الـ15 ألفا.

وأوقعت الجائحة 15938 وفاة في الولايات المتحدة حتى الساعة 19:00 ت غ من يوم الخميس، بحسب التعداد الذي تقوم الجامعة بتحديثه بشكل مستمر.

وتخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 450 ألفا، علما أن هذا الرقم أدنى بكثير من الرقم الفعلي للمصابين، كما أن نقص الفحوص يحول دون تسجيل كل الحالات.

وبحسب حصيلة الوفيات تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد إيطاليا التي سجّلت 18279 وفاة وأمام إسبانيا التي سجّلت 15238.

وتظهر أرقام الحصيلة اليومية المعلنة في اليومين الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء) زيادة في الوفيات تبلغ ألفي حالة يوميا.

وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة وقد تخطّت حصيلة وفياتها سبعة آلاف حالة.

فرانس24/ أ ف ب

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