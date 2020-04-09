بطولة ألمانيا: لاباديا مدربا لهرتا برلين خلفا لكلينسمان

اود اندرسن ا ف ب/ارشيف

صورة يعود تاريخها إلى 13 نيسان/ابريل 2019، للألماني برونو لاباديا الذي أعلن نادي هرتا لرلين الألماني أنه سيصبح مدربه.

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم، الخميس، أن برونو لاباديا سيشرف على تدريب فريقه خلفا ليورغن كلينسمان المستقيل من منصبه في شباط/فبراير الماضي.

وقال المدير الرياضي لهرتا برلين مايكل بريتس "برونو شخص يعرف الدوري الألماني جيدا من خلال سنوات خبرته العديدة كلاعب ومدرب، وقد أظهر أنه قادر على تحقيق الاستقرار للفرق وقيادتها مرة أخرى إلى أعلى جدول الترتيب".

من جهته، قال لاباديا في بيان "هرتا برلين فريق له مخطط واضح وطموح بالنسبة للمستقبل (...) ينتظرنا عمكل كثير. طبقا للقوانين الحالية، سنبدأ الإثنين وسنستعد بشكل أفضل لليوم الذي سيكون فيه بإمكاننا العودة مجددا إلى لعب كرة القدم" في إشارة إلى توقف منافسات الدوري منذ 13 آذار/مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" أن لباديا البالغ من العمر 52 عاما، سيوقع عقدا حتى عام 2022 وسيقود الحصة التدريبية الأولى الإثنين المقبل أي بعد أسبوع واحد على استئناف الأندية الألمانية لتدريباتها بعد أن تم تعليقها مع منافسات البوندسليغا بسبب فيروس كوفيد-19.

وسيكون لاباديا، مدرب فولفسبورغ وهامبورغ سابقا، رابع مدرب يشرف على الإدارة الفنية لهرتا برلين هذا الموسم بعد الكرواتي أنتي كوفيتش وألكسندر نوري الذي استلم المهمة مؤقتا بعد استقالة كلينسمان.

وكان مدرب منتخب ألمانيا السابق قد تقدم باستقالته في شباط/فبراير الماضي، بعد 76 يوما من تسلمه مهامه على راس الجهاز الفني لفريق العاصمة، لعدم حصوله على الدعم المناسب من ادارة النادي الذي يحارب من اجل البقاء في دوري النخبة.

وستكون مهمة لاباديا إنقاذ هرتا برلين من الهبوط إلى الدرجة الثانية حيث يحتل المركز الثالث عشر قبل تسع مراحل من نهاية الدوري.

وسبق للاباديا أن مر بتجربة مماثلة، بعد أن نجح بتجنيب فولفسبورغ الهبوط موسم 2017-2018، قبل أن يقوده إلى المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم التالي.

وعلى غرار معظم اندية الدرجة الاولى، عاد هرتا برلين الى التدريب هذا الاسبوع للمرة الاولى منذ توقف البطولة بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن من دون مشاركة المدرب المؤقت نوري الذي بقي مع عائلته في بريمن.

© 2020 AFP