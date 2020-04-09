ترامب: الرياض وموسكو "تقتربان من التوصّل لاتفاق" على خفض الإنتاج

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادراً قاعة المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات وباء كوفيد-19 في البيت الأبيض في 10 نيسان/أبريل 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس عقب إجرائه مكالمة هاتفية ثلاثية "جيدة جداً" ضمّت إليه كلاً من نظيره الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أنّ موسكو والرياض "تقتربان من التوصّل لاتفاق" على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة "إنّهم قريبون من التوصّل لاتّفاق، سنكتشف ذلك قريباً".

وأضاف "على الأرجح سيعلنون شيئاً ما اليوم أو غداً، سواء بهذا الاتجاه أو ذاك".

وعن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي والملك السعودي قال ترامب إنّها كانت "محادثة جيدة جداً".

وكان دان سكافينو جونيور، أحد مستشاري الرئيس الأميركي، قال قبل أقلّ من ساعة من تصريح ترامب، إنّ القادة الثلاثة "ناقشوا اتّفاقاً نفطياً"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتحاول الدول الرئيسية المنتجة للنفط وفي مقدّمها الدول المنضوية في منظمة أوبك إضافة إلى روسيا التوصّل إلى اتفاق على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود التي انهارت بسبب جائحة كوفيد-19.

وأغلقت أسعار الذهب الأسود الخميس على انخفاض بنسبة 9,3% لخام غرب تكساس الوسيط و4,2% لخام برنت.

© 2020 AFP