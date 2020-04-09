خامنئي يدعو إلى تجنّب التجمّعات خلال شهر رمضان

صورة وزعها مكتب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي في 22 آذار/مارس 2020 أثناء القائه خطابا في طهران

إعلان اقرأ المزيد

طهران (أ ف ب)

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الخميس الشعب إلى الصلاة في المنازل خلال شهر رمضان للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ في إيران، الدولة الأكثر تضرراً به في الشرق الأوسط.

وأحصت السلطات الإيرانية الخميس 117 وفاة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4110 وفاة وفق حصيلة الوباء الرسمية في إيران.

ودعا خامنئي الإيرانيين، في خطاب متلفز الخميس، إلى تجنّب التجمّعات أثناء شهر رمضان الذي يُفترض أن يبدأ في نهاية نيسان/أبريل.

وقال إنّه في غياب التجمّعات العامة أثناء شهر رمضان "ينبغي علينا ألا نهمل الصلاة والدعاء والتواضع في وحدتنا".

وأعلنت إيران في 19 شباط/فبراير تسجيل أول إصابات لديها بالفيروس في مدينة قمة (وسط).

وفي الخارج، يشتبه البعض في أن الأرقام الرسمية الإيرانية أقل مما هي عليه في الواقع.

© 2020 AFP