دخول وقف إطلاق نار حيز التنفيذ في اليمن ينعش آمال السلام

بدأ تنفيذ وقف لإطلاق النار في اليمن الخميس بعد إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليوم السابق عن وقف عملياته العسكرية في هذا البلد. ولم يعلن الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء عن خطوة مشابهة. ويأتي هذا الإعلان استجابة لدعوة أممية لوقف القتال في سبيل محاربة تفشي فيروس كورونا. وينعش هذا الإجراء الآمال بوقف الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات في اليمن.

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دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ الخميس في جميع مناطق اليمن استجابة لمناشدات تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، الأمر الذي أنعش الآمال في وضع حد للحرب الدائرة منذ نحو خمس سنوات والتي تهدد الملايين بالمجاعة.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية مساء الأربعاء أنه سيوقف عملياته العسكرية اعتبارا من الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش الخميس ولمدة أسبوعين في دعم لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من 100 ألف شخص.

ولم تعلن قيادة الحوثيين بعد ما إذا كانت الجماعة المتحالفة مع إيران ستحذو حذو التحالف فيما قد يكون أول انفراجة كبرى في جهود السلام منذ أواخر 2018. وتسيطر الحركة على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى في البلاد.

وقال التحالف إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراء المحادثات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل وقف دائم لإطلاق النار، واتخذ القرار بشأنها لأسباب منها تفادي تفش محتمل لفيروس كورونا. ولم يعلن اليمن أي حالات إصابة بالمرض.

وقال عبد الباسط محمد (49 عاما) وهو صاحب متجر للعصائر في مدينة عدن الجنوبية الساحلية، وهي المقر المؤقت للحكومة المدعومة من السعودية، "لقد سئمنا من الحرب... نريدها أن تتوقف نهائيا".

وأضاف لرويترز "إذا لم تقتلك الحرب بالفعل فأنت تموت إما من الجوع أو المرض".

وينظر للصراع إلى حد كبير على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، ومنذ سنوات يخفق أي طرف في حسمه بالوسائل العسكرية. ومنذ العام الماضي تتحمل الرياض المسؤولية منفردة تقريبا عن الحملة العسكرية المكلفة التي لا تحظى بتأييد كبير بعد أن قلصت الإمارات شريكتها في التحالف وجودها في اليمن بصورة كبيرة.

وقال مسؤول حوثي الأربعاء إن الجماعة أرسلت للأمم المتحدة مقترحا يدعو لإنهاء الحرب وما وصفته بالحصار الذي يفرضه التحالف على البلاد. وينفي التحالف، الذي ينفذ دوريات على السواحل اليمنية، فرض حصار ويقول إنه يهدف لوقف وصول الأسلحة للبلاد.

فرانس24/ رويترز

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