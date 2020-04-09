رويس ينصح سانشو بالبقاء سنة اضافية مع دورتموند

باتريك شتولارتس ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

نصح قائد بوروسيا دورتموند الالماني ماركو رويس الموهبة الصاعدة الانكليزي جايدون سانشو، بالبقاء مع الفريق الاصفر في ظل تهافت ابرز الاندية الاوروبية لضمه الى صفوفها.

قال رويس لصحيفة "بيلد" المحلية "جايدون لاعب استثنائي وسيطالب به اكبر الاندية. انصحه بالبقاء مع دورتموند سنة اضافية، او اثنتين. من وجهة نظري، لا مكان افضل بالنسبة اليه".

تابع رويس الذي تعرض لاصابة قبل توقف الدوري الالماني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "بعدها، يمكنه تحقيق وثبة كبيرة كلاعب أكثر كمالا، وذلك بعد تطوره هنا بهدوء كلاعب أساسي. ثم يتعين عليه ايجاد موقع اساسي مع فريقه الجديد، وهذا ليس سهلا ابدا للاعب يبلغ العشرين".

وكان الرئيس التنفيذي لدورتوند هانز-يواكيم فاتسكه قال ان وصيف الدوري الألماني حاليا لن يتمسك بسانشو (11 مباراة دولية) الذي ينتهي عقده في 2022، بحال رغب بالرحيل "حتى قبل وباء كورونا، قلنا اننا نرغب في بقائه. لكن في النهاية علينا احترام خيار اللاعبين".

وتشير تقارير الى رغبة اندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول وتشلسي الانكليزية، برشلونة وريال مدريد الاسبانيين، بايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الايطالي بضم الجناح الموهوب.

© 2020 AFP