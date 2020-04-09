فرنسا: حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تبلغ 12210 وانخفاض عدد المصابين في العناية المركزة

أعلن مدير الصحة في فرنسا جيروم سالومون في مؤتمر صحفي الخميس أن 424 شخصا قد توفوا خلال 24 ساعة في المستشفيات الفرنسية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19". وبلغ عدد الوفيات في المستشفيات بذلك 8044 شخصا، إلى جانب 4166 شخصا توفوا في دور رعاية المسنين، لتبلغ الحصيلة العامة للوفيات 12210. وللمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد أعلن سالومون انخفاض عدد المرضى في أقسام العناية المركزة بنسبة بسيطة.

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أدى فيروس كورونا "كوفيد-19" لوفاة 12210 أشخاص في فرنسا منذ مطلع مارس/آذار، بينهم 8044 وفاة سجّلت في المستشفيات و4166 في دور رعاية المسنين، وفق مدير الصحة العامة جيروم سالومون.

وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى العناية المركزة من المصابين بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات الـ24 الماضية، وقد بلغ عددهم 7066 مريضا، أي بتراجع قدره 82 شخصا عن الحصيلة المعلنة الأربعاء، وفق ما أعلن سالومون.

فرانس24/ أ ف ب

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