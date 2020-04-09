فرنسا: ماكرون "يرفض" الزج بمنظمة الصحة في حرب بين الصين وأمريكا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، 8 أبريل/نيسان 2020.

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا الأربعاء مع مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر خلاله عن "ثقته ودعمه للمنظمة ورفض الزج بها في حرب بين الصين والولايات المتحدة". وأتى هذا الاتصال بعد يوم على قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتهام المنظمة التابعة للأمم المتحدة بمحاباة الصين والتقصير في جهود محاربة فيروس كورونا "كوفيد-19".

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عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية في اتصال مع مديرها الأربعاء، بعد يوم من توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واتهامات للمنظمة الدولية.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "أكد (ماكرون) على ثقته ودعمه للمنظمة ورفض الزج بها في حرب بين الصين والولايات المتحدة".

كان ماكرون، وهو مدافع قوي عن المنظمات متعددة الأطراف، قد دخل في مواجهات حادة في السابق مع ترامب بسبب انتقاد الرئيس الأمريكي للمؤسسات التي أرست قواعد التعاون الدولي في عالم ما بعد الحرب.

وقال الإليزيه إن ماكرون أكد خلال اتصاله الهاتفي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن الطبيب الفرنسي الذي اقترح إجراء تجارب في إفريقيا على علاج محتمل لفيروس كورونا لا يمثل السياسة الفرنسية الرسمية.

فرانس24/ رويترز

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