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فيروس كورونا: مدينة شنغهاي الصينية ستعيد فتح المدارس في 27 أبريل

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شوارع شنغهاي خالية بسبب تفشي فيروس كورونا
شوارع شنغهاي خالية بسبب تفشي فيروس كورونا © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

تفتح المدارس في شنغهاي الصينية في 27 أبريل/نيسان أبوابها من جديد، وفق ما أعلنت لجنة التعليم، بعد أن أغلقتها بسبب تفشي فيروس كورونا. وأفاد مدير هذه اللجنة أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المستويات الإعدادية والثانوية.

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أفاد مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية الخميس أن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجددا في 27 أبريل/نيسان.

وتابع لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل/ نيسان، مضيفا أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو/ أيار على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.

فرانس24/ رويترز

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