فيروس كورونا: مدينة شنغهاي الصينية ستعيد فتح المدارس في 27 أبريل
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تفتح المدارس في شنغهاي الصينية في 27 أبريل/نيسان أبوابها من جديد، وفق ما أعلنت لجنة التعليم، بعد أن أغلقتها بسبب تفشي فيروس كورونا. وأفاد مدير هذه اللجنة أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المستويات الإعدادية والثانوية.
أفاد مدير لجنة التعليم في مدينة شنغهاي الصينية الخميس أن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجددا في 27 أبريل/نيسان.
وتابع لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل/ نيسان، مضيفا أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو/ أيار على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.
فرانس24/ رويترز
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