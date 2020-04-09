فيروس كورونا: مدينة شنغهاي الصينية ستعيد فتح المدارس في 27 أبريل

شوارع شنغهاي خالية بسبب تفشي فيروس كورونا © أ ف ب

تفتح المدارس في شنغهاي الصينية في 27 أبريل/نيسان أبوابها من جديد، وفق ما أعلنت لجنة التعليم، بعد أن أغلقتها بسبب تفشي فيروس كورونا. وأفاد مدير هذه اللجنة أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المستويات الإعدادية والثانوية.