كرة القدم: أربع دول في العالم تقاوم وتصر على المباريات رغم وباء فيروس كورونا

© كريستوف شتاكه ا ف ب/ارشيف

مشجعون يرسمون شعار نادي بايرن ميونيخ خلال مباراة على ملعبه أليانز أرينا ضد أوغسبورغ ضمن الدوري الألماني لكرة القدم، 8 آذار/مارس 2020.

رغم إجراءات الوقاية الصارمة المفروضة عبر العالم بسبب فيروس كورونا، لا تزال مباريات كرة القدم مستمرة في أربع دول في أربع قارات.

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تغيبت كرة القدم عن المستطيل الأخضر منذ منتصف مارس/آذار. غير أن أربع دول ما زالت تقاوم وتصر على مواصلة المباريات.

فقد ‏انطلق الأحد الماضي موسم جديد في دوري طاجيكستان لكرة القدم. ‏البطولة في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى تقام بين الربيع والخريف من كل عام، بعكس أغلبية الدول الأخرى.

وعرفت البلاد قبل أيام من ذلك مباراة كأس السوبر على ملعب بامير في العاصمة دوشنبه وشهدت فوز فريق "الاستقلال" الذي توج في هذه المباراة كعادته، وللمرة التاسعة في آخر أحدى عشرة نسخة. تغلب على فريق خودجينت 2-1.

‏دوري طاجيكستان، النيشايا ليغا، لا يتابعه أحد ‏خارج البلاد عادة. غير أنه لفت الانتباه هذا العام لأنه واحدا من أربعة دوريات مقامة بالرغم من جائحة كورونا.

‏قبل ذلك بأسابيع قليلة، انطلق الدوري في بيلاروسيا في شرق أوروبا وأقيمت في نهاية الأسبوع المنصرم جولته الثالثة.

‏الدوري لم يتوقف أيضا في نيكاراغوا (أمريكا الوسطى)، إذ يتصدر فريق العاصمة ماناغوا الترتيب بعد 14 جولة. ‏

وتشهد القارة الأفريقية صمود بوروندي حيث كاد الدوري أن يتوقف بعد ظهور ثالث إصابة بفيروس كورونا في البلاد، غير أنه اتخذ قرار متابعته وتبقى ثلاث جولات قبل النهاية.

وديع فيعاني

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