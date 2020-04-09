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فيروس كورونا: بريطانيا تتجه نحو تمديد الحجر المنزلي وسط أخبار عن تحسن حالة بوريس جونسون

ريشي سوناك، وزير المالية البريطاني © صورة من شاشة فرانس24

أكد وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك الخميس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتلقى أفضل علاج على يد الطاقم الطبي بمستشفى سينت توماس الجامعي، وأنه لا يزال في العناية المركزة لكن حالته تتحسن. وأوضح سوناك "أستطيع أن أقول لكم إنه يجلس في الفراش ويتفاعل بإيجابية مع الفريق الطبي المعالج". ووسط ارتفاع حصيلة الضحايا مع تسجيل أكثر من 900 وفاة خلال 24 ساعة، قررت المملكة الاستمرار في فرض التباعد الاجتماعي، كما يترأس نائب جونسون المعين، وزير الخارجية دومينيك راب، الخميس اجتماعا لمراجعة قرار تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي.