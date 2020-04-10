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إسبانيا: بوادر أزمة بنادي برشلونة بعد استقالة ستة من أعضاء مجلس الإدارة بينهما اثنان من نواب الرئيس

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صورة لرئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو مؤرخة في 27 نيسان/أبريل 2018 في سانت جوان ديسبي، بالقرب من برشلونة
صورة لرئيس نادي برشلونة جوسيب بارتوميو مؤرخة في 27 نيسان/أبريل 2018 في سانت جوان ديسبي، بالقرب من برشلونة © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

استقال ستة من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة من مناصبهم الجمعة، بينهما اثنان من نواب الرئيس الأربعة، احتجاجا على أسلوب النادي في التعاطي مع بعض المشكلات والتداعيات المالية لأزمة فيروس كورونا، لتلوح في الأفق بوادر أزمة.

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استقال ستة من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم من مناصبهم الجمعة احتجاجا على أسلوب النادي في التعاطي مع بعض المشكلات والتداعيات المالية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، لتلوح في الأفق بوادر أزمة.

ومن بين المستقيلين اثنان من نواب الرئيس جوسيب بارتوميو (من أصل أربعة) وهما إيميلي روسود وأنريكي تومباس، إلى جانب المدراء الأربعة سيلفيو إيلياس وخوسيب بونت وخوردي كالساميليا وماريا تيكسيدور.

فرانس24/ رويترز

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