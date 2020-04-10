إيران: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 4232

زوجان يرتديان أقنعة طبية واقية، بعد تفشي فيروس كورونا بإيران، 24 مارس/ آذار 2020.

سجلت إيران الجمعة 122 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4232، وفق الأرقام الرسمية لسلطات هذا البلد الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط.

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أحصت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة 122 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 4232، كما سجل البلد الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط 1972 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح حصيلة الإصابات الإجمالية 68192 حالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور خلال مؤتمره الصحافي اليومي.

ارتفاع ملحوظ خلال 24 ساعة

وقال جهانبور "خلال الساعات الـ24 الماضية، لاحظنا للأسف ارتفاعاً في عدد الإصابات في خمس إلى ثماني محافظات سياحية على الأرجح بينها طهران".

يأتي هذا الإعلان قبل يوم من استعداد طهران لإعادة فتح الشركات "الأقل عرضة لخطر" انتقال العدوى بهدف حماية اقتصادها المتضرر أصلاً بسبب العقوبات الأمريكية. وأعلنت الجمهورية الإسلامية عن أولى الإصابات في 19 شباط/فبراير.

وتشتبه بعض المصادر في الخارج بأن أرقام السلطات الإيرانية أقل من الواقع.

وبهدف احتواء تفشي الفيروس، أغلقت السلطات المدارس والجامعات فضلا عن دور السينما والملاعب الرياضية والمواقع الدينية.

فرانس24/ رويترز

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