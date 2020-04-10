الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب يقر خطة دعم بقيمة 35 مليون يورو

توماس سامسون ا ف ب/ارشيف

صورة تم التقاطها في الرابع من حزيران/يونيو 2019، تظهر المدرجات الفارغة لملعب فيليب شاترييه الذي تقام عليه بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب.

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باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الجمعة انه أقر "خطة دعم وانعاش" بقيمة 35 مليون يورو لمختلف الأطراف المعنيين باللعبة في البلاد، لمواجهة عواقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن الخطة "ستعالج أوضاع الذين يواجهون صعوبات اقتصادية خطيرة متتالية نتيجة الازمة الصحية، كالأندية المنتسبة والمدربين المحترفين المستقلين واللاعبين الفرنسيين المحترفين والحكام الدوليين ومنظمي البطولات الدولية الفرنسية".

وأشار الاتحاد إلى أن لجنته التنفيذية وافقت اليوم على الخطة لجهة "رصد مبلغ إجمالي قدره 35 مليون يورو"، على ان "يتم الاعلان عن الترتيبات المفصلة في 15 أيار/يونيو المقبل" بعد اجتماع آخر للجنة.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى تعليق منافسات كرة المضرب أسوة بمعظم الرياضات الأخرى، من قبل رابطتي المحترفين والمحترفات منذ أوائل شهر آذار/مارس الفائت حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، وتم إلغاء بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثانية البطولات الأربع الكبرى، حتى أيلول/سبتمبر.

وتعد فرنسا ضمن دائرة الدول الأكثر تأثرا بانتشار "كوفيد-19"، بعد ارتفاع عدد الوفيات فيها بسببه إلى ما يزيد عن 12 ألف شخص، وإصابة قرابة 118 ألف شخص، بحسب احصاءات الجمعة.

© 2020 AFP