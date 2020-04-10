السلطات الأردنية تحقق مع مدير عام قناة فضائية ومدير الأخبار فيها إثر تقريرعن حظر التجول

أ ف ب/ أرشيف

مشهد عام للعاصمة الأردنية عمان في 08 حزيران/يونيو 2018

فتحت النيابة العامة التابعة لمحكمة أمن الدولة في الأردن تحقيقا مع مدير قناة "رؤيا" الفضائية الأردنية الجمعة ومدير الأخبار فيها على خلفية تقرير بشأن حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا وتأثيره على العمال.

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أفادت قناة "رؤيا" الفضائية الأردنية الجمعة أن السلطات أوقفت مديرها العام ومدير الأخبار فيها بعد بثها تقريرا حول حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا الجديد وتأثيره على العمال.

ووفق ما قالت القناة الخاصة على موقعها الإخباري إن "النيابة العامة في محكمة أمن الدولة باشرت مساء الخميس بالتحقيق مع المدير العام للقناة فارس الصايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية".

وتابعت أن النيابة العامة قررت توقيف الصايغ والخالدي 14 يوما، وقالت القناة إنها "كانت وستبقى داعمة لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزء من إعلام الدولة الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول".

وأكدت "احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل".

ويشار إلى أن تقريرا بثته "رؤيا" الأربعاء تضمن لقاءات مع عمال مياومين تضرروا نتيجة حظر التجول المفروض في المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وصرح أحد العمال "كلنا نعمل بأجر يومي، خلال يومين إلى ثلاثة أيام إن لم يفتح لنا المجال للعمل سأضطر للسرقة".

وتابع "أحتاج لأن أطعم أهلي، ماذا أفعل؟ أشتغل في المخدرات؟ أسرق؟ لم يبق لنا إلا أن نسرق. افتحوا لنا (إلغاء حظر التجول) فليصبنا فيروس كورونا ونموت أفضل من هذا الحال".

وقالت سيدة أخرى "ارفعوا هذا الحصار عنا، إذا لم يرفع هذا الحصار خلال يومين أنا سأنزل للشارع للتسول، نريد أن نطعم أبناءنا".

وقررت الحكومة في 18 الشهر الماضي تعطيل عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس حتى منتصف نيسان/أبريل الحالي في إطار جهودها لإحتواء فيروس كورونا المستجد.

ثم فرضت في 21 من الشهر ذاته حظر تجول في إطار إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وخففت السلطات لاحقا من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرا على الأقدام للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمان في 17 آذار/مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت في المملكة حتى اليوم 372 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 7 حالات وفاة إضافة إلى 161 حالة تعافي غادرت المستشفى.

فرانس24/ أ ف ب

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