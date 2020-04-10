المغرب: حصيلة الوفيات بفيروس كورونا تبلغ 105 وعدد الإصابات المؤكدة يتخطى 1400

رجال الشرطة والجيش يقومون بدوريات في الشوارع للحد من تفشي فيروس كورونا في الرباط، المغرب، 23 مارس/ آذار 2020

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في المغرب الجمعة إلى 105 حالات بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1431 حالة. وسجلت البلاد 114 حالة شفاء، طبقا لتصريحات وزارة الصحة.

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سجلت المغرب حتى الجمعة 105 حالات وفاة بفيروس كورونا بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1431 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنها استبعدت حتى الآن إصابة 5423 شخصا بعد إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس. وأضافت أن 114 شخصا تماثلوا للشفاء.

ودعا رئيس الحكومة المغربية في اجتماع مجلس الحكومة الخميس المغاربة إلى "الالتزام الصارم بالحجر الصحي... بعد ظهور بؤرعائلية، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى".

وفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية، منذ 20 مارس/ آذار حتى 20 أبريل/ نيسان.

فرانس24/ رويترز

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