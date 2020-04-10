اليمن يعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيه

عيسى أحمد ا ف ب/ارشيف

تلاميذ يمنيون نازحون يفترشون الأرض في مدرسة موقتة في مديرية عبس بمحافظة حجة، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018

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دبي (أ ف ب)

سجل اليمن الذي يشهد أسوأ ازمة انسانية في العالم، الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19.

وأعلنت اللجنة في تغريدة على تويتر "تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة حضرموت"، موضحة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".

واللجنة تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقالت اللجنة إن "الفرق الطبية والأجهزة المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق الجمعة.

وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول وباء كورونا المستجد ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب، بحسب منظمات اغاثية.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أعلن مساء الأربعاء عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن، في خطوة قالت السعودية انّها تسمح بتركيز الجهود على الاستعداد لمواجهة كوفيد-19. لكن المتمردين اعتبروه مناورة سياسية وإعلامية متّهمين التحالف بقيادة المملكة بمواصلة العلميات العسكرية.

© 2020 AFP