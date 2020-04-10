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بريطانيا تسجل 980 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء على أراضيها

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أمر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك البريطانيين بالبقاء في منازلهم لقضاء عطلة عيد الفصح في نهاية الأسبوع يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان 2020
أمر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك البريطانيين بالبقاء في منازلهم لقضاء عطلة عيد الفصح في نهاية الأسبوع يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الجمعة إن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء كوفيد-19 ارتفع  إلى 980 حالة ما يجعل الحصيلة الإجمالية تتجاوز 8958، في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

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في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ ظهور فيروس كورونا على أراضيها، سجلت بريطانيا الجمعة 980 حالة وفاة جديدة ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 8958، وفقا لما قاله وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الجمعة. 

وتخطت هذه الحصيلة العدد الذي سجلته إيطاليا في 28 مارس/آذار، أكثر الأيام في عدد الوفيات في البلد الذي يعد الأشد تضررا من فيروس كورونا.

عطلة عيد القيامة

وحث هانكوك البريطانيين على التزام منازلهم خلال عطلة عيد القيامة حيث من المتوقع أن يسود البلاد طقس حار.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في داونيج ستريت "سيكون عيد القيامة هذا العام اختبارا آخر على عزم الأمة".

وأكد هانكوك أن صحة رئيس الوزراء بوريس جونسون تتحسن بعدما غادر أمس الخميس وحدة العناية الفائقة حيث قضى ثلاثة أيام.

وقال متحدث باسم الحكومة في وقت سابق إن جونسون، الذي يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19، يستطيع الآن المشي لمسافات قصيرة.

فرانس24/ رويترز

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