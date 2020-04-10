حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة تنخفض قليلاً إلى 1783 وفاة

أنغيلا ويس ا ف ب/ا ف ب

مسعفون ينقلون جثة إلى شاحنة مبرّدة يستخدمونها بديلاً عن برادات المشرحة في مركز بروكلين الاستشفائي في مدينة نيويورك في 9 نيسان/أبريل 2020.

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واشنطن (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتحدة مساء الخميس وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 1973 إصابة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 16.478 حالة وفاة.

وتحتلّ الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلف إيطاليا التي تسبقها بحوالى ألفي وفاة.

ومنذ أسبوع تسجّل الولايات المتحدة حصيلة وفيات يومية تتجاوز الألف وقد بلغت هذه الحصيلة في اليومين السابقين مستويات قياسية إذ ناهزت الألفي وفاة يومياً.

أما حصيلة المصابين بالوباء في الولايات المتّحدة فتخطّت مساء الخميس 460 ألف إصابة من أصل حوالى مليون و600 ألف إصابة أعلن عنها رسمياً حول العالم، ما يعني أن أكثر من رُبع الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس حول العالم حتى اليوم سجّل في الولايات المتّحدة لوحدها.

ولا تزال نيويورك بؤرة الوباء في هذا البلد، إذ سجّلت الولاية حتى اليوم أكثر من 7 آلاف حالة وفاة، بينها 799 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو عدد قياسي بالنسبة إلى هذه الولاية التي مع ذلك طمأن حاكمها أندرو كومو إلى أنّ عدد المصابين الذين استدعت حالتها دخولهم المستشفى انخفض الخميس إلى مستوى غير مسبوق وهو أمر رأي فيه بصيص أمل.

وكان البيت الأبيض حذّر الأسبوع الماضي من أنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.

وتتفاوت القيود المفروضة في الولايات المتّحدة على تنقّلات المواطنين والاختلاط في ما بينهم باختلاف الولايات إذ إنّ هذه القيود مفروضة على المستوى المحلّي وليس الفدرالي.

ومنذ ظهوره للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في مدينة ووهان بوسط الصين فتك فيروس كورونا المستجدّ لغاية مساء الأربعاء بأكثر من 94 ألف شخص في العالم.

© 2020 AFP