فرنسا: إصابة خمسين من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في ميناء ليماسول بقبرص، في 21 فبراير/شباط 2020.

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة أن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ومن بينهم ثلاثة بحارة تم إجلاؤهم "كتدبير وقائي".

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أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة في بيان إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم "كتدبير وقائي".

وقالت الوزارة: "نتائج 66 فحصا أثبتت وجود 50 إصابة بكوفيد-19 على متن شارل ديغول"، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان الاشتباه بإصابات.

وأوضح البيان "لم يلحظ أي تفاقم في الوقت الراهن للحالة الصحية للبحارة المتواجدين" على متنها.

فرانس24/ أ ف ب

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