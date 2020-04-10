فرنسا: حصيلة وفيات فيروس كورونا تبلغ 13197 بينهم طفل في العاشرة

مريض مصاب بفيروس كورونا محاط بطاقم طبي قبل نقله بطائرة هليكوبترمن مستشفى جامعة ستراسبورغ إلى بفورتسهايم في ألمانيا مع استمرار تفشي فيروس كورونا، في فرنسا ، 24 مارس/ آذار 2020.

سجلت فرنسا الجمعة 554 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات، و433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء. وبين الحصيلة اليومية للوفيات، طفل في العاشرة من عمره أصيب بكوفيد-19، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون.

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بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء، بعد تسجيل 987 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بينهم طفل، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مساء الجمعة.

وبين الوفيات الجديدة، 433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات.

وفاة طفل لم يتجاوز العشر سنوات

وذكر سالومون أن طفلاً عمره أقل من عشر سنوات كان في قسم الإنعاش في المنطقة الباريسية ، كان من بين ضحايا الوباء، موضحا خلال مؤتمره الصحافي اليومي أن "أسباب الوفاة تبدو متعددة، حتى لو تم تشخيص إصابته بوباء كوفيد-19".

وكانت أصغر ضحايا هذا المرض سنا في فرنسا حتى الآن فتاة عمرها 16 عاما.

لكن المتحدث أفاد عن "بصيص أمل ضئيل" مع تراجع عدد المرضى الذين ينقلون إلى أقسام الإنعاش لليوم الثاني على التوالي، إذ بلغ العدد 7004 مرضى بتراجع 62 مريضا.

وأضاف "يبدو أننا ندخل مرحلة استقرار على مستوى مرتفع، مع وباء لا يزال ينتشر بحيوية كبيرة، وبشكل متباين جدا بحسب المناطق، مع نقل العديدين (إلى المستشفيات)، لذلك علينا أن نبقى يقظين وحذرين تماما".

فرانس24/ أ ف ب

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