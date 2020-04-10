فيروس كورونا: انخفاض عدد الوفيات في إسبانيا إلى أدنى مستوى منذ 24 مارس

طاقم طبي يرقص على ؟؟أنغام الموسيقى وسط مستشفى ميداني مملوء بمصابين بفيروس كورونا بهدف نشر الفرح والبهجة بين المرضى في مدريد، إسبانيا في 31 مارس/ آذار 2020

أحصت إسبانيا وفاة 605 أشخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 آذار/مارس.

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أعلنت إسبانيا الجمعة أنها سجلت 605 وفيات بوباء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهي أدنى حصيلة تسجل في البلاد منذ 24 آذار/مارس.

وتراجعت الحصيلة اليومية للوفيات لليوم الثاني على التوالي في البلاد بعد يومين على تسجيلها ارتفاعا.

وعدد الإصابات المؤكدة تباطأ أيضا خلال 24 ساعة (أكثر من 4500) فيما تم زيادة عدد الفحوصات. وبات العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 157 ألفا و22.

وعدد الأشخاص الذين تماثلوا إلى الشفاء بلغ 55 ألفا و668.

لكن توفي ما مجموعه 15 ألفا و843 جراء المرض في إسبانيا، الخاضعة لإجراءات عزل مشددة جدا منذ 14 آذار/مارس.

ورغم أن الوباء بلغ ذروته بحسب السلطات الصحية، فإن الحكومة الإسبانية حذرت المواطنين من مخاطر التراخي في إجراءات العزل.

وتم تمديد إجراءات الحجر المشددة حتى 25 أبريل/نيسان.

فرانس24/ أ ف ب

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