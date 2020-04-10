فيروس كورونا: تسجيل أول إصابة في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم

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في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعيشها اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19 الجمعة عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد بمحافظة حضرموت في الجنوب.

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سجل اليمن الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة في الجنوب خاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كوفيد-19. ويزيد ذلك المخاوف من كارثة إنسانية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وأعلنت اللجنة في تغريدة على تويتر "تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة حضرموت"، موضحة أن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية".

وأشارت اللجنة أن "الفرق الطبية والأجهزة المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيرة إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق الجمعة.

وكانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول الوباء ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب، بحسب منظمات اغاثية.

ويذكر أن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أعلن مساء الأربعاء عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد في اليمن، في خطوة قالت السعودية إنّها تسمح بتركيز الجهود على الاستعداد لمواجهة كوفيد-19. لكن الحوثيين اعتبروه مناورة سياسية وإعلامية متّهمين التحالف بقيادة المملكة بمواصلة العلميات العسكرية.

فرانس24/ أ ف ب

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