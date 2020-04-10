لأول مرة "دربي ميلانو" بين إنتر وميلان عبر خاصية الفيديو بسبب فيروس كورونا

كرة القدم - الدوري الإيطالي - ميلان ضد إنتر ميلان - سان سيرو ، ميلان ، إيطاليا - 21 سبتمبر 2019 لاعب ميلان ميلان رافائيل لياو أمام نيكولو باريلا من إنتر ميلان.

في خطوة هي الأولى من نوعها، يلتقي العملاقان الإيطاليان ميلان وإنتر ميلان في "دربي" المدينة الشمالية للبلاد الشغوفة بكرة القدم السبت في تمام الساعة 11 بتوقيت غرينتش لكن عبر خاصية الفيديو. وتأتي هذه الخطوة في ظل توقف منافسات الدوري المحلي والحجر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في البلد الأكثر تضررا في العالم بالوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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يمكن لعشاق المستديرة مشاهدة دربي ميلانو الذي سيجمع فريقي ميلان وإنتر ميلان السبت في تمام الساعة 11 بتوقيت غرينتش عبر خدمة البث التدفقي "دازن". وسيلتقي العملاقان على المستطيل الأخضر الافتراضي، لأول مرة عبر خاصية الفيديو في ظل توقف منافسات الدوري المحلي والحجر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

وسيواجه مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر من خلال لعبة "برو إيفولوشن سوكر" الإلكترونية.

وتعتبر خدمة البث التدفقي "دازن" واحدة من شبكتين تملكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين لكل من الناديين.

وقال لياو "كونها مباراة دربي، فإن الرغبة هي دائما للفوز. لكن الهدف الأساسي هو أن نكون بالقرب من المشجعين في هذه الأوقات المعقدة".

جمع تبرعات

وسيفتح على هامش المباراة مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة "كوفيد-19" لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إيطاليا منذ التاسع من آذار/مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد. وتعد إيطاليا حاليا الدولة الأكثر تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، وسجلت حتى صباح الجمعة أكثر من 18 ألف وفاة معلنة بسببه.

وتوقفت منافسات "سيري أ" بعد المرحلة 26، وكان إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة (من 25 مباراة)، بفارق تسع نقاط ومباراة أقل عن المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس. والتقى قطبا ميلانو مرتين في الدوري المحلي هذا الموسم، في لقاءين انتهيا لصالح إنتر (2-صفر و4-2).

فرانس24/ أ ف ب

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