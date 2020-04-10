مستشفيات موسكو تقترب من "الحدود القصوى" وسط ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19

ديميتار ديلكوف ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

موسكو (أ ف ب)

أعلنت سلطات العاصمة الروسية الجمعة تسجيل ارتفاع حاد في عدد حالات الاستشفاء، وحذرت من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى".

وشهد عدد الاصابات اليومية الجمعة ارتفاعا قياسيا في روسيا، اذ سجلت 1786 اصابة مؤكدة من بين حصيلة اجمالية بلغت 11917 اصابة و94 وفاة أغلبها في موسكو (7822 اصابة).

وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا "في الأيام الأخيرة، ارتفع عدد حالات الاستشفاء وكذلك الحالات الحرجة للمصابين بالمرض. شهد عدد المرضى الذين يعانون من التهاب رئوي ارتفاعا بأكثر من الضعف مقارنة بالأسبوع الماضي، من 2600 إلى 5500 حالة".

وأضافت "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".

من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في حوار مع وكالة ريا نوفوستي أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء. وقال "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".

وأضاف سوبيانين "كل ما سأقوله هو أننا نواجه تحديا جديا".

وفرضت العاصمة الروسية التي يقطنها 12 مليون ساكن حجرا على السكان يمتد حتى 30 نيسان/ابريل لمحاولة احتواء فيروس كورونا المستجد. واتخذت أغلب المناطق الروسية الإجراء ذاته.

© 2020 AFP