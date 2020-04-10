ووهان الصينية تستمر في إجراء فحص فيروس كورونا على سكانها بالتزامن مع تخفيف قيود الحجر الصحي

عاملات في القطاع الطبي يتعانقن عقب الإعلان عن رفع قيود السفر التي وضعتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا، ووهان ، عاصمة مقاطعة هوبي، الصين، 8 أبريل/نيسان 2020.

لا تزال مدينة ووهان الصينية، التي انطلقت منها جائحة فيروس كورونا إلى باقي أنحاء العالم، تفحص السكان على نحو منتظم على الرغم من تخفيف إجراءاتها المشددة للعزل العام والتي استمرت شهرين. وتتوخى السلطات الحذر من عودة حالات الإصابة بالمرض للظهور مجددا وتتطلع إلى إعادة الاقتصاد إلى طبيعته.

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تستمر مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا في العالم في إجراء فحص فيروس كورونا لسكانها بالتزامن مع تخفيف إجراءاتها المشددة للحجر الصحي والتي استمرت شهرين. وتتوخى السلطات الحذر من عودة حالات الإصابة بالمرض للظهور مجددا وتتطلع إلى إعادة الاقتصاد إلى طبيعته.

مخاوف عودة مصابين من الخارج

وتسود مخاوف من عودة المصابين بالعدوى من الخارج وكذلك من قدرة الصين على تحديد المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وقالت فينغ جينغ، التي ترأس مجموعة من العاملين الذين يعتنون بسكان حي في ووهان، خلال جولة للصحفين تنظمها الحكومة الجمعة، إنهم سيواصلون القيام بفحوص واسعة النطاق على المواطنين.

وتابعت "نقوم بفحوص صحية شاملة كل يوم ونحتفظ بسجلات تفصيلية عن حالة (المواطنين) الصحية". وأضافت أنه لا يوجد أي احتمال لوجود حالات بدون أعراض في منطقتها.

وذكرت "حينا حاليا خال من الوباء.. مضى 45 يوما حتى الآن وبالتالي ليس لدينا هذا الوضع".

وسجلت الصين انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الجمعة بعدما تعهد القادة بتسريع التعافي الاقتصادي في البلاد وتعزيز الطلب المحلي والسماح بعودة المزيد من المواطنين إلى العمل.

وسجلت البلاد 42 حالة جديدة الخميس انخفاضا من 63 في اليوم السابق. وكان من بين العدد الإجمالي اليومي 38 شخصا وافدا من الخارج انخفاضا من 61 الأربعاء.

الحكومة ستمنع المصابين بالعدوى من عبور الحدود

وقال فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا والتابع للحكومة المركزية ويرأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الخميس إن الحكومة ستكثف الجهود لإنعاش الاقتصاد وستتخذ في الوقت نفسه إجراءات تستهدف منع المصابين بالعدوى من عبور الحدود.

وتابع فريق العمل أن الصين بحاجة الآن إلى "خلق ظروف مواتية" لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته رغم أنه حذر من استمرار خطر عودة حالات الإصابة.

28 حالة جديدة وافدة من روسيا

ومع تعهد الحكومة بتوفير الموارد للتعامل مع المناطق الأكثر خطرا، انصرف الكثير من الانتباه إلى إقليم هيلونغجيانغ، الذي سجل 28 حالة إصابة جديدة وافدة من روسيا عبر الحدود الخميس. وسجل الإقليم حتى الآن 154 حالة إصابة بالعدوى وافدة من الخارج.

وقال المسؤولون في ووهان الجمعة إن المدينة ستنفق 200 مليون يوان (28.4 مليون دولار) على تطوير أسواق المزارعين في المدينة والبالغ عددها 425 سوقا في إطار حملة لتحسين مستوى النظافة.

وكان العديد من الحالات الأولى التي أصيبت بمرض كوفيد-19 مرتبطة بسوق للمأكولات البحرية في ووهان، الذي يبيع أيضا أنواعا أخرى من الحيوانات، مما يشير إلى أن الفيروس الجديد ربما انتقل من الحيوانات هناك إلى الأشخاص.

فرانس24/ رويترز

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