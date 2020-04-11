فيديو

فيروس كورونا: الشرطة الفرنسية تلجأ لطائرات مسيرة لمراقبة احترام الباريسيين للحجر الصحي

طائرة مسيرة تابعة للشرطة الفرنسية © شاشة فرانس24

تلجأ الشرطة في باريس إلى الطائرات المسيرة لمراقبة إجراءات الحجر المنزلي المفروضة على المواطنين لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وتحلق هذه الطائرات فوق الحدائق والغابات المغلقة، كما أنها مزودة بمكبرات صوت لبث الرسالة التالية: "ابق في المنزل، لا يمكنك البقاء في هذه المنطقة". إلى ذلك تسمح هذا الاستراتيجية بتخفيف عدد عناصر الشرطة في الطرقات. فهل يتقبل المواطنون هذه التقنيات المستخدمة أو يعتبرونها مصدر إزعاج لهم؟