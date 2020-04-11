ركاب سفينة سياحية عليها مصابون بكورونا غادروا الأوروغواي إلى استراليا

إيتان ابراموفيتش ا ف ب

ركاب تم اجلاؤهم من السفينة السياحية غريغ مورتيمر، لدى مغادرتهم مطار مونتيفيديو في 11 نيسان/أبريل 2020

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مونتيفيديو (أ ف ب)

غادر أكثر من مئة أسترالي ونيوزيلندي الاوروغواي على متن رحلة مستأجرة بعد أسبوعين من عزلهم في سفينة سياحية سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن مطار كراسكو في مونتيفيديو السبت.

ومن بين 217 شخصا كانوا على متن السفينة غريغ مورتيمر، أظهرت الفحوص إصابة 128 بالفيروس ومنعوا من مغادرة السفينة.

وتوصلت حكومتا أوروغواي وأستراليا لاتفاق لاقامة "ممر صحي" لنقل السياح المسنين بمعظمهم من مرفأ بمونتيفيديو إلى المطار الدولي بالعاصمة حيث استقلوا رحلة إلى ملبورن ما وضع نهاية لكابوس استمر أسابيع.

وأظهرت مشاهد التلفزيون ركابا فرحين يصعدون على متن طائرة إيرباص إيه-350 مزودة بتجهيزات طبية، وقام أحدهم بتقبيل أرض المدرج.

وقال وزير الخارجية الاوروغوياني إرنستو تالفي على تويتر إن ذلك "يشبه الفوز بكأس العالم" مرفقا تغريدته بفيديو يظهر أربع حافلات ترافقها سيارات الشرطة، خلال نقل نحو 110 ركاب إلى المطار.

أما وزيرة الخارجية الاسترالية ماريز باين فشكرت على تويتر لنظيرها تالفي "مساعدتك المخلصة في الأيام الأخيرة لضمان تمكن الركاب (الاستراليين) من العودة إلى ديارهم"

وأضافت "شكر خاص إلى ... جميع طواقم الصحة والطوارئ والعمال الآخرين المعنيين" مشيدة "بالتعاون الفريد" بين الاوروغواي وأستراليا.

والسياح الاستراليون والنيوزلنديون الذين غادروا على متن الرحلة الجوية، منهم من هو غير مصاب بالفيروس ومنهم من أثبتت الفحوص إصابتهم.

وكانت السفينة في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" وجزيرة "ساوث جورجيا" في إطار رحلة سياحية لشركة "أورورا إكسبيديشن" الأسترالية، وقد انطلقت من ميناء أوشوايا الأرجنتيني في 15 آذار/مارس.

وتوقفت الرحلة في 20 آذار/مارس بعد أن أغلقت الارجنتين وتشيلي -- أقرب بلدين للسفينة في أميركا الجنوبية -- حدودهما وفرضتا إجراءات عزل بسبب الوباء.

وتوجهت السفينة إلى مونتيفيديو، أقرب مرفأ لها والذي كان لا يزال مفتوحا.

ومنذ 27 آذار/مارس ترسو السفينة في ريو دي لا بلاتا على بعد 20 كلم من الساحل.

ومنذ ذلك الحين نقل 8 أشخاص إلى مستشفيات في مونتيفيديو للعلاج من حالات تمثل "خطرا على حياتهم".

وجميع المرضى في حالة مستقرة، وقال وزير الخارجية الأوروغوياني لوكالة فرانس برس إنه سيُسمح لثلاثة استراليين يتلقون العلاج في المستشفى، بالتوجه إلى ديارهم عندما تسمح حالتهم الصحية بذلك.

في المرفأ حمل بعض الركاب لافتة ضخمة على متن السفينة كتب عليها "شكرا أوروغواي".

وبعد عملية الاجلاء تلك، سيبقى أكثر من 80 شخصا من أفراد الطاقم إضافة إلى نحو 20 أميركيا وأوروبيا على متن السفينة.

والذين جاءت فحوص الفيروس عليهم إيجابية "سينتظرون حتى تأتي الفحوص سلبية" قبل أن يغادروا إلى ديارهم عن طريق ساو باولو، وفق شركة أورورا.

وسيسمح للذين جاءت فحوصهم سلبية بالمغادرة في غضون الأيام المقبلة، بعد خضوعهم لفحص آخر.

© 2020 AFP