فيروس كورونا: فرنسا تسجل 643 وفاة في 24 ساعة والحصيلة الإجمالية بلغت 13832

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون السبت عن تسجيل 643 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 353 وفاة في المستشفيات و290 في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى، ما يرفع حصيلة الضحايا الإجمالية إلى 13832.

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ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات، و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى، وفق ما أفاد السبت المدير العام للصحة جيروم سالومون.

وأشار سالومون إلى أنه تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ عددهم 6883، أي بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق.

فرانس24/ أ ف ب

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