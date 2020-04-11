فيروس كورونا: لماذا قررت تركيا فرض حجر صحي ليومين فقط على 31 مدينة؟

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طاقم طبي يرافق سيدة تبلغ من العمر 93 عاما أثناء خروجها من مستشفى بإسطنبول بعد عشرة أيام من العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا، أبريل 2020

فرضت تركيا حجرا صحيا لمدّة 48 ساعة في 31 مدينة، بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا على أراضيها. وسجّلت تركيا 47,029 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 حتى الآن، معظمها في إسطنبول التي يبلغ عدد سكّانها أكثر من 15 مليون نسمة.

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قررت السلطات التركية فرض حجر صحي لمدّة 48 ساعة في 31 مدينة بدءاً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الداخليّة "أنّ الأمر سيستمرّ حتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ) في عشرات المدن، بما فيها إسطنبول والعاصمة أنقرة". وتمّ استثناء موظّفي الصّحف ومحطّات الإذاعة والتلفزيون من هذا الإجراء.

وبعد صدور هذا الإعلان المفاجئ، هرع آلاف من سكّان إسطنبول وأنقرة إلى متاجر البقالة والمخابز التي كانت لا تزال مفتوحة، لشراء حاجيّاتهم، ما سبّب حالات ازدحام، حسب مشاهدات صحافيّين في وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي بيان لاحق، سعت وزارة الداخليّة إلى طمأنة المواطنين، قائلةً إنّ المخابز والصيدليّات ومحطّات البنزين والخدمات البريديّة ستبقى مفتوحة.

وشدّد وزير الداخلية على أنّ الحجْر سينتهي منتصف ليل الأحد، وقال "لا داعي للذعر".

إسطنبول الأكثر تضررا

من جهته، ندّد رئيس بلديّة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، عضو حزب المعارضة الرئيسيّ، بالطبيعة المفاجئة لإعلان الحجْر، قائلًا إنّه لم يتم إبلاغه به مسبقًا.

وسجّلت تركيا 47,029 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 حتى الآن، معظمها في إسطنبول التي يبلغ عدد سكّانها أكثر من 15 مليون نسمة.

وقال وزير الصحّة فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحافي بأنقرة، إنّ 4,747 إصابة جديدة سُجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إضافة إلى 98 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيّات في تركيا إلى 1,006.

وأُجري أكثر من 300 ألف فحص في البلاد البالغ عدد سكّانها 83 مليون نسمة، وفق أحدث البيانات.

وباتت تركيا من البلدان التي تشهد ازديادا سريعا في الإصابات المسجّلة.

فرانس24/أ ف ب

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