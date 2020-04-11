فيروس كورونا: تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد لأجل غير مسمى

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد التي كانت مقررة في مايو/أيار المقبل لأجل لم يحدده، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. كما تقرر إرجاء تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، حسبما ورد في بيان الاتحاد القاري.

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السبت إرجاء مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد المقررة في مايو/أيار المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضمن بيان الاتحاد القاري أنه و"في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس كورونا وسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة للطوارئ تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر: نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي" ذهابا بين 1 و3 مايو/أيار وإيابا بين 8 و10 مايو/أيار، و"تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة".

في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتغيرة لفيروس #COVIDー19 وسط الحظر في غالبية الدول، قررت لجنة CAF للطوارئ تأجيل المباريات التالية حتى إشعار آخر 👇 — CAF - AR (@caf_online_AR) April 11, 2020

وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو/أيار والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

فيما كان الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد مقررا في الثالث من مايو/أيار والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وقال الاتحاد القاري في بيانه إن "جدولا جديدا سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب. وفي الوقت عينه، يراقب الاتحاد الإفريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع الجهات المعنية على غرار منظمة الصحة العالمية بشأن تأثير الفيروس على القارة".

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) اختار منتصف الشهر الماضي مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال، والرباط (ملعب الأمير مولاي عبدالله) لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري صيف العام الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

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