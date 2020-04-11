إسبانيا: انخفاض حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

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تراجع عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إسبانيا.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية السبت تسجيل 510 وفيات جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك انخفاضا جديدا لليوم الثالث على التوالي في الحصيلة اليومية للوفيات. وبهذا يرتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 16 ألف و353 حالة في البلاد، التي تعتبر ثالث دولة في العالم متضررة من وباء "كوفيد-19".

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سجلت إسبانيا السبت انخفاضا جديدا في الحصيلة اليومية لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" مع 510 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 16 ألف و353 وفاة في البلاد، وفقا لوزارة الصحة.

وبذلك، شهدت البلاد تراجعا في عدد الوفيات لليوم الثالث على التوالي، بعد قفزة استمرت يومين. وتعتبر إسبانيا ثالث دولة في العالم متضررة من تفشي الوباء.

وهذا أقل عدد للوفيات في يوم واحد منذ 23 مارس/آذار، فيما لا تزال البلاد خاضعة لإجراءات عزل متشددة منذ أربعة أسابيع. وبلغ عدد الإصابات المثبتة 161 ألفا و852، بزيادة تقدر بنحو 4800 عن الجمعة.

وأعلنت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز السبت إرجاء "عودة العمل على الحدود البرية" مع البرتغال وفرنسا إلى 25 أبريل/نيسان ضمنا.

The global death toll from #Coronavirus #COVID-19 cases has passed 100,000 according to latest update as of 1 pm ET today from @JHUSystems https://t.co/69F01QqHF2 pic.twitter.com/rLMfRqr02e — Pew Research Fact Tank (@FactTank) April 10, 2020

ولا تزال إسبانيا تسمح بالعبور لمواطنيها وللمقيمين وللعمال العابرين للحدود، إضافة إلى من لديهم "أسباب قاهرة". ولا تشمل القيود الحدودية عبور البضائع.

وكانت الحكومة أقرت في 29 مارس/آذار ولمدة أسبوعين وقف كل الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية، ومن المتوقع أن ينتهي الإجراء الإثنين بحيث يمكن للشركات أن تفتح أبوابها مجددا.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت الجمعة أنه سيتم توزيع كمامات الاثنين، خاصة في محطات المترو وقطارات الضواحي.

فرانس24/ أ ف ب

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