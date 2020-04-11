بريطانيا: 917 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بينها طفل في 11 من عمره

السلطات البريطانية تحاول حث المواطنين على اليقظة وسط انتشار فيروس كورونا. لندن، 11 أبريل/نيسان 2020.

سجلت بريطانيا 917 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة السبت، وهو رقم أقل من الجمعة لكنه يبقى ثاني أعلى حصيلة في البلاد حتى الآن. وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن من بين الضحايا طفل في الحادية عشرة من عمره.

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت أن فيروس كورونا المستجد قد تسبب بـ917 وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد أقل من الذي سجل الجمعة لكنه يبقى ثاني أعلى حصيلة في البلاد حتى الآن.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن بين الوفيات طفل في 11 من عمره.

وترفع الحصيلة الجديدة إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية إلى 9875. في حين سجلت 5234 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 ليصل عدد المصابين في المملكة المتحدة إلى 87 ألف و991 حالة.

ويعتقد أن هذه الحصيلة لا تعكس إلا جزء من العدد الفعلي للمصابين إذ إن الفحوص لا تجرى للجميع.

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من جهة أخرى، أفاد مسؤولون بريطانيون السبت أن حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون "تتحسن بشكل كبير" حيث يخضع للعلاج في مستشفى إثر إصابته بكوفيد-19.

ويقضي الزعيم المحافظ البالغ من العمر 55 عاما يومه الثاني خارج قسم العناية المشددة في مستشفى "سانت توماس" في لندن، حيث يمشي بضع خطوات كل فينة وأخرى، بحسب داونينغ ستريت.

وأفادت ناطقة باسم داونينغ ستريت في بيان مقتضب أن "رئيس الوزراء يواصل التحسن بشكل كبير". كما قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن "رئيس الوزراء يتحسن بشكل جيد، لكن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد على مدى خطورة حالة الطوارئ الوطنية هذه".

من جهة أخرى، أشار المسؤول الصحي ستيفن بويس إلى "استقرار" في عدد الإصابات الجديدة وإلى "مؤشرات أولية تدل على ثبات عدد الأشخاص الذين تستدعي حالاتهم للأسف نقلهم إلى المستشفيات".

وأشار إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الإغلاق الشامل الذي فرض في أنحاء البلاد منذ 23 مارس/مارس، لكنه أقر بأن معدل الوفيات سيكون "آخر" عدد ينخفض.

فرانس24/ أ ف ب

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