ريبورتاج: أي دور لحزب الله في المعركة التي يقودها لبنان ضد فيروس كورونا؟

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يصعب التجول في مدينة بعلبك اللبنانية دون الخضوع للفحص الحراري الذي يجريه عناصر الوحدة الصحية لحزب الله، معتمدين على 10 آلاف متطوع، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا. وفي السياق، قال النائب البرلماني عن الحزب علي المقداد "حزب الله يعتبر نفسه مسؤولا عن كل إنسان في لبنان.. اليوم هذا واجبه تجاه أهله والوطن". في المقابل، يعتبر المعارضون لحزب الله أن تمويل القطاع الصحي من خارج مؤسسات الدولة يدخل في إطار "اللعبة السياسية"، الأمر الذي يرفضه الحزب.