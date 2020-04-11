لا اتفاق على خفض في انتاج النفط في اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين

صورة وزعتها وزارة الطاقة السعودية في 10 نيسان/ابريل 2020 لوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال ترؤسه اجتماعا عبر الفيديو لمجموعة العشرين

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الرياض (أ ف ب)

أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين في بيان نشر السبت بعد مفاوضات طويلة التزامهم التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد و"اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية" لضمان استقرار أسواق النفط، لكنهم لم يشيروا إلى أي اتفاق على خفض لإنتاج الخام.

وكانت مفاوضات طويلة جرت الجمعة لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول خفض كبير في الإنتاج النفطي عرقلته المكسيك.

لكن اتفاقا بين المكسيك والولايات المتحدة لمساعدة مكسيكو على تنفيذ حصتها من الخفض التي يريدها المنتجون، رفع على ما يبدو هذه العقبة أمام تفاهم شامل.

ويتضمن البيان الختامي الذي نشر في ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية أول دولة مصدرة للنفط في العالم، تعهدات بالتعاون في المستقبل في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، بدون أن يشير إلى أي خفض.

وقال الوزراء في البيان المشترك "نلتزم بضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلّب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالميّ اللاحق".

- "إجراءات فورية" -

قال الوزراء في بيانهم "نحن ملتزمون العمل معا بروح من التضامن، بشأن إجراءات فوريّة وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدوليّة غير المسبوقة".

وشدد وزراء الطاقة في بيانهم على "التزامهم اتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة".

وبسبب إجراءات العزل التي يخضع لها نصف سكان العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يشهد الطلب على النفط تراجعا كبيرا بينما تعاني الأسواق من فائض في العرض.

وعقد الوزراء اجتماعهم عبر الفيديو بعد أن أعلنت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها صباح الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق لخفض العرض العالمي بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا في أيار/مايو وحزيران/يونيو.

وتم التوصل إلى هذا التفاهم في اجتماع للدول الكبرى المنتجة للنفط وبينها روسيا غير العضو في أوبك لكنها ثاني منتج عالمي وتقود شركاء الكارتل.

لكن المكسيك وهي أيضا ليست عضوا في أوبك، لم تعلن موافقتها على الاتفاق وهو أمر لا بد منه لإبرامه خلال الاجتماع. وقد رأت مكسيكو أن الجهد المطلوب منها (خفض بمقدار 400 ألف برميل يوميا) مبالغ فيه بالمقارنة مع دول أخرى.

- اتفاق بين مكسيكو وواشنطن -

بعد ساعات، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على خفض إنتاج المكسيك.

وأوضح أن المكسيك ستخفض مئة ألف برميل يوميا من إنتاجها والولايات المتحدة ستقوم بتخفيض 250 ألف برميل يوميا تضاف إلى تعهداتها السابقة، للتعويض عن حصة المكسيك.

وأكد الرئيس الأميركي بعد ذلك أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة المكسيك على تنفيذ حصتها من الخفض. وقال ترامب "نوافق على خفض الإنتاج وهم يوافقون على أن يفعلوا شيئا ما للتعويض عن ذلك في المستقبل".

لكن هذا الاتفاق الأميركي المكسيكي لم يسمح بالتوصل إلى قرار بخفض الإنتاج خلال مناقشات وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين.

وفي هذا الإطار، صرح ممثل كندا في الاجتماع سيموس أوريغن وزير الموارد الطبيعية، إن وزراء الطاقة "لم يناقشوا أرقاما". وقال في مؤتمر صحافي هاتفي إن "مناقشات اليوم تناولت حلا متعدد الأطراف لتسوية مشكلة تقلب" الأسعار. وأضاف "لم نناقش أرقاما، لم يكن الأمر يتعلق بأرقام".

وتابع "في هذه المرحلة كان الأمر يتعلق فعليا بمناقشة سياسة والتزام جماعي لاستخدام كل الأدوات المتوفرة لتحسين الاستقرار"، موضحا أنه "أنشأنا مجموعة عمل ستكلف تأمين عناصر منسقة للرد وتقدم تقرير بشأنها". وقال إن هذه المجموعة ستجتمع "قريبا".

- جهود دبلوماسية -

بذلت جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى اتفاق.

فقد بحث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة "الجهود الأخيرة لمكافحة وباء كورونا المستجد وحماية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

وخلال اجتماع مجموعة العشرين، دعا وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك نظراءه إلى العمل بروح من "الشراكة" و"التضامن"، كما ذكرت قناة تلفزيونية.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من جهته "جميع أعضاء مجموعة العشرين، بما في ذلك المكسيك، وكذلك الدول المدعوة، إلى اتخاذ تدابير مناسبة واستثنائية لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق".

وعبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى "استقرار ضروري جدا في الأسواق النفطية".

وقال إن "التقلبات الكبيرة التي تلاحظ في الأسواق تضر بالاقتصاد العالمي في وقت لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك".

ولتنظيم هذا الاجتماع، استأنفت الرياض وموسكو الحوار ووضعتا حدا لحرب الأسعار وحصص السوق، التي بدأتاها بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في السادس من آذار/مارس في فيينا.

© 2020 AFP