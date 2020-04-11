510 وفيات في اسبانيا جراء كوفيد-19 في انخفاض جديد للحصيلة اليومية

بو بارينا ا ف ب

امرأة تضع كمامة وترتدي قفازين لدى مغادرتها مخبز توريس في برشلونة، 11 نيسان/ابريل 2020

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مدريد (أ ف ب)

سجلت اسبانيا السبت انخفاضا جديدا في الحصيلة اليومية للوفيات جراء كوفيد-19، مع 510 وفيات في خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 16353 وفاة في البلاد، وفقاً لوزارة الصحة.

وبذلك، تكون إسبانيا شهدت تراجعا في عدد الوفيات اليوم الثالث على التوالي، بعد قفزة استمرت يومين.

وتعدّ اسبانيا ثالث دولة في العالم متضررة من تفشي الوباء.

وهذا أقل عدد للوفيات في 24 ساعة منذ 23 آذار/مارس، فيما لا تزال البلاد خاضعة لإجراءات عزل متشددة منذ أربعة اسابيع.

وبلغ عدد الإصابات المثبتة 161 ألفا و852، بزيادة تقدّر بنحو 4800 عن الجمعة.

وأعلنت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز السبت إرجاء "عودة العمل على الحدود البرية" مع البرتغال وفرنسا إلى 25 نيسان/ابريل ضمناً.

ولا تزال اسبانيا تسمح بالعبور لمواطنيها وللمقيمين وللعمال العابرين للحدود، إضافة إلى من لديهم "اسباب قاهرة". ولا تشمل القيود الحدودية عبور البضائع.

وكانت الحكومة أقرت في 29 آذار/مارس ولمدة أسبوعين وقف كل الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية، ومن المتوقع أن ينتهي الإجراء الإثنين بحيث يمكن للشركات أن تفتح ابوابها مجدداً.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الجمعة أنه سيتم توزيع كمامات الاثنين، خاصة في محطات المترو وقطارات الضواحي.

© 2020 AFP