البابا فرنسيس يطمئن المؤمنين في عيد الفصح: "الظلمة والموت لن ينتصرا"

"الظلمة والموت لن ينتصرا" و" كلّ شيء سيكون على ما يرام". بهذه العبارات طمأن البابا فرنسيس متابعيه في عظته ليلة السبت بمناسبة عيد الفصح. وأكد البابا أن هذا العيد يشكل "إعلان انتصار". ويحتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت الأحد بعيد الفصح في أجواء غير مسبوقة وسط تفشي فيروس كورونا.

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ركّز البابا فرنسيس في عظة ألقاها مساء السبت قبيل عيد الفصح على أنّ "الظلمة والموت لن ينتصرا"، مؤكّدا أنّ هذا العيد يُشكّل "إعلان انتصار". وأضاف: "كلّ شيء سيكون على ما يرام، نقولها بإصرارٍ في هذه الأسابيع، متمسّكين بجمال إنسانيّتنا".

وأشار إلى أنه "مع مرور الأيّام وتزايد المخاوف، فإنّ أكبر الآمال قد تتبخَّر"، مشدّدا في المقابل على أنّه "يمكننا ويتوجّب علينا أن يكون لدينا أمل" على الرغم من "الأيّام الحزينة".

وفي وقت سابق، ضم البابا الأرجنتيني صوته إلى نداء الأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في مختلف مناطق النزاعات، بهدف حماية المدنيّين من فيروس كورونا المستجدّ.

وكان العالم قد بدأ السبت عطلة عيد فصح غير مسبوقة بلا مسيرات وقداديس تقليدية، بسبب تفشي وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص بينهم نحو 20 ألفا في الولايات المتحدة.

وفي بداية عطلة عيد الفصح، بدأ مئات ملايين المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت الذين يخضعون لحجر مثل نصف سكان العالم، المراسم الدينية بشكل غير مسبوق، خصوصا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان التي خلت من المصلين.

وسيتابع المؤمنون القداديس، في أهم عيد مسيحي، عبر الشاشات، التي يرأسها البابا فرنسيس وهو يخضع للعزل أيضا. وسيتابعون من بيوتهم قداس الأحد.

وكان البابا قال عند إحيائه شعائر "درب الصليب" في ساحة القديس بطرس الخالية مساء الجمعة "يا رب لا تتركنا في الظلام وفي ظل الموت واحمنا بدرع قوتك".

أما في القدس، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، أغلقت كنيسة القيامة أمام الجمهور في نهاية أسبوع الفصح. وأقيم قداس بسيط يوم الجمعة العظيمة.

فرانس24/أ ف ب

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