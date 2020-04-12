المفوضية الأوروبية توصي بتقييد حركة المسنين حتى نهاية العام على الأقل

بهدف حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر جراء فيروس كورونا، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنه يجب الحدّ قدر الإمكان من تواصل كبار السنّ مع غيرهم، والحد من اختلاطهم مع محيطهم حتى نهاية العام على الأقل.

إعلان اقرأ المزيد

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى إن اختلاط المسنين مع محيطهم يجب أن يبقى محدودا حتى نهاية العام على الأقل، للوقاية من إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي تصريح لجريد بيلد الألمانية، نُشر الأحد، اعتبرت فون دير لايين أنه "في ظلّ عدم وجود لقاح، يجب الحدّ قدر الإمكان من تواصل كبار السنّ" مع غيرهم.

وأضافت المسؤولة "سيتمتّع الأطفال والشباب بحرّية حركة أكثر من المسنّين ومَن يُعانون سوابق مرضيّة"، لكنّها عبّرت عن أملها في أن يُطوّر مختبر طبي أوروبي لقاحا "بحلول نهاية العام".

"فرنسا تسجل 643 وفاة في 24 ساعة"

وفي جولة أوروبية على أبرز المستجدات بشأن فيروس كورونا، بلغت حصيلة الوفيات في فرنسا 13832 وفاة، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات، و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى، وفق ما أفاد السبت المدير العام للصحة جيروم سالومون.

"بريطانيا: ارقام الوفيات تنخفض قليلا"

أما في بريطانيا، فقد سجلت 917 وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة السبت، وهو رقم أقل من الجمعة لكنه يبقى ثاني أعلى حصيلة في البلاد حتى الآن. وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن من بين الضحايا طفل في الحادية عشرة من عمره.

"عدد الوفيات في إسبانيا يتراجع لليوم الثالث على التوالي"

من جهتها، لا تزال أعداد الوفيات تتراجع في إسبانيا لليوم الثالث على التوالي، مع تسجيل 510 وفاة جديدة يوم السبت. وبهذا يرتفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 16 ألف و353 حالة في البلاد، التي تعتبر ثالث دولة في العالم متضررة من وباء "كوفيد-19".

فرانس24/أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك