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"ديسكوفري"، "كوفي بلازما"... تواصل التجارب الطبية في فرنسا لإيجاد اللقاح الأنجع لفيروس كورونا

استخدام "البلازما" في علاج المصابين بفيروس كورونا © رويترز

تتواصل الأبحاث والتجارب الطبية في فرنسا لإيجاد اللقاح الأنجع لوباء كورونا الذي خلف نحو 14 ألف وفاة وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات السبت. ومن بين التجارب التي بدأ العمل بها في بعض المستشفيات والمراكز الطبية الفرنسية هذا الأسبوع، "كوفي بلازما" والتي تقوم بالاعتماد على بلازما مصاب شفي بالفيروس بعدما كون جسمه مضادات حيوية لمقاومة الفيروس. دراسة أخرى تحمل اسم "ديسكوفري" يتم إجراؤها على الصعيد الأوروبي تحت إشراف المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية. فمنذ 22 مارس تلقى أكثر من 500 مريض أحد الأدوية التالية: ريمديسيفير المضاد لفيروس إيبولا، كاليترا ويستعمل ضد فيروس نقص المناعة البشرية أو الهيدروكسيكلوروكين المستخدم عادة ضد الملاريا ومن المتوقع أن تعطي الدراسة نتائجها الأولى في أواخر الشهر الجاري... آخر البحوث الطبية في هذا الفيديو